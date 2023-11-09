Повышение утильсбора: предлагают купить дорого, зато легитимно

Автоэксперт Васильев: Утильсбор повысили для стимулирования внутреннего рынка

С 1 августа в России резко вырос утилизационный сбор за автомобили, ввезенные с использованием схем растаможки через компании-посредники в странах ЕАЭС.

Сбор платят государству за будущую утилизацию авто. На легковые автомобили она увеличена, в зависимости от объема двигателя, в 1,7–3,7 раза.А вот ставки для машин, ввозимых физлицами с целью перепродажи, выросли в десятки и даже в сотни раз.

Согласно вступившему в силу в конце октября постановлению правительства № 1722, если изначально за автомобиль был уплачен сбор по льготной ставке, то в случае его перепродажи в течение года покупатель должен доплатить недостающую до полной ставки сумму.

То есть, посредник-юрлицо на территории страны ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия) платит сбор по льготной ставке, а новый владелец, который покупает его для себя, вынужден платить по новой, повышенной ставке. Уже есть случаи, когда утильсбор стал сравним с половиной стоимости авто и вырос в 250 раз.

И многие покупатели оказались к этому не готовы: они просто не могут оплатить выросший сбор. Особенно те, что брали кредит на покупку того автомобиля.

Сейчас обсуждается вопрос о введении моратория на новые правила, однако пойдет ли на это правительство – неясно.

Новые правила расчета утильсбора направлены, прежде всего, на борьбу с серыми схемами и стимулирование внутреннего рынка, отмечает автоэксперт Васильев.

«Так что автовладельцам стоит задуматься над тем, где лучше приобретать авто: с использованием хитрых схем с последующими проблемами или дорого, но зато легитимно», — считает он.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Андрей Махонин/ТАСС