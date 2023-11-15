В топ-10 популярных иномарок вошли две модели, о которых год назад никто не знал

Omoda C5 и Geely Monjaro добрались до топ-10 продаж в РФ всего за год

В октябре россияне купили 110 964 легковушки, превзойдя прошлогодний провальный результат на 144%. Из этого количества 73 884 составили иномарки (+168%), а 37 800 – российские машины (+108%).

Lada по-прежнему на первом месте среди брендов, однако существенную часть рейтинга занимают китайские компании, оставив лишь восьмую и девятую строчки для Kia и Toyota.

В разбивке по моделям ситуация похожая: три первые строчки – Гранта, Нива (продажи по Travel и Legend даны единой цифрой) и Веста, а все, что ниже – продукция компаний из КНР.

Топ-10 марок и моделей, сравнение октября 2022 г. и 2023 г.

Особенно любопытным выглядят положение Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro, у которых годом ранее продаж не было вовсе. И если Chery Tiggo 7 Pro Max – это все-таки обновленная версия прежней модели, то Omoda C5 и Geely Monjaro – абсолютные новинки для России, показавшие за год поразительный прогресс.

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Источник: Автостат Инфо