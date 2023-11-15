Автомобильные воры на полном ходу снесли другую машину (видео)

Мужчина и женщина на угнанном Кадиллаке протаранили припаркованный автомобиль

В округе Полк (Флорида, США) арестовали мужчину и женщину, сбегавших от полиции на угнанном автомобиле и совершивших ДТП. Тимоти Аллен Хог и Ребекка Козуб подозреваются в целой серии автомобильных краж – их заметили ночью в небольшом жилом районе, когда они пытались взломать несколько машин.

Позже полиция попыталась остановить белый Cadillac CTS, который угнала парочка, однако он умчался вглубь квартала. Помощник шерифа рассказал, что не спешил броситься в погоню – выезд из квартала был только один.

Его ожидания оправдались: через некоторое время Кадиллак вернулся, однако вместо того, чтобы еще раз промчаться мимо, на полном ходу врубился в припаркованный рядом автомобиль. На этом погоня окончилась – полиция вытащила из покореженной машины обоих подозреваемых.

Позже парень заявил, что вскрывать машины было идеей его спутницы, а от полиции он бежал, потому что «занервничал». На его шее полиция обнаружила татуировку «полный газ, никаких тормозов». Жаль, что быть честным он выбрал именно в этом. И счастье, что в инциденте больше никто не пострадал.

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Источник: jalopnik.com

Видео: Polk Sheriff