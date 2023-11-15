#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ценами на АЗС займутся антимонопольные органы
Ценами на АЗС займутся антимонопольные органы
ФАС предупредил нефтяные компании о...
Автомобильные воры на полном ходу снесли другую машину (видео)
Автомобильные воры на полном ходу снесли другую машину (видео)
Мужчина и женщина на угнанном Кадиллаке...
Mercedes-Benz W123 1986 года
Этот Mercedes проехал более 7 миллионов километров!
Мерседес с немыслимым пробегом нашли в Испании,...

Автомобильные воры на полном ходу снесли другую машину (видео)

Мужчина и женщина на угнанном Кадиллаке протаранили припаркованный автомобиль

В округе Полк (Флорида, США) арестовали мужчину и женщину, сбегавших от полиции на угнанном автомобиле и совершивших ДТП. Тимоти Аллен Хог и Ребекка Козуб подозреваются в целой серии автомобильных краж – их заметили ночью в небольшом жилом районе, когда они пытались взломать несколько машин.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Позже полиция попыталась остановить белый Cadillac CTS, который угнала парочка, однако он умчался вглубь квартала. Помощник шерифа рассказал, что не спешил броситься в погоню – выезд из квартала был только один.

Его ожидания оправдались: через некоторое время Кадиллак вернулся, однако вместо того, чтобы еще раз промчаться мимо, на полном ходу врубился в припаркованный рядом автомобиль. На этом погоня окончилась – полиция вытащила из покореженной машины обоих подозреваемых.

Позже парень заявил, что вскрывать машины было идеей его спутницы, а от полиции он бежал, потому что «занервничал». На его шее полиция обнаружила татуировку «полный газ, никаких тормозов». Жаль, что быть честным он выбрал именно в этом. И счастье, что в инциденте больше никто не пострадал.

Источник: jalopnik.com

Видео: Polk Sheriff

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0