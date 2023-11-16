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«Новенькие» водители признались, какие страхи их преследуют

«Ситидрайв» и A2:Research: 60% новичков садятся за руль сразу после получения прав

По результатам совместного исследования «Ситидрайва» и A2:Research выяснилось, что 60% недавних выпускников автошкол решаются на первые поездки вскоре после получения водительских прав.

Остальные 40% делятся на тех, кто не садился за руль сразу из-за отсутствия срочной необходимости (17%), из-за страха и неуверенности (16%), и тех, у кого не было доступа к автомобилю (14%).

Уверенно чувствовали себя за рулем уже через полгода 82% респондентов.

14% опрошенных никогда не садились за руль после получения прав.

Основные трудности, с которыми сталкиваются начинающие водители:

  • страх широкополосных магистралей (21%)
  • сложности с парковкой (21%)
  • недружелюбное поведение других участников движения (20%).
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Интересно, что 66% опрошенных водителей не испытывают негативных эмоций по отношению к новичкам за рулем. 34% из них стараются уступать дорогу и пропускать тех, у кого на машине есть специальный знак. В то время как 32% относятся к неопытным водителям безразлично. Более половины новичков (55%) рассматривают возможность прохождения дополнительных курсов после получения прав, чтобы за рулем чувствовать себя увереннее.

При этом 46% опрошенных убеждены, что всем водителям, помимо автошколы, необходимо проходить курсы контраварийного вождения: 20% уже посетили подобные занятия, а более 40% сделают это в ближайшем будущем.

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Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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