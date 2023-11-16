Команда из США осталась недовольна показателями модернизированного болида
Американская гоночная команда Haas, принимающая участие в Формуле-1, привезла в Остин модернизированный болид. Несмотря на это, команде из США не удалось прибавить в скорости. Поэтому руководство команды приняло решение предоставить пилотам для прохождения ралли в Лас-Вегасе те машины, которые им больше понравились ранее в ходе эксплуатации.
Датчанин Кевин Магнуссен продолжит гонку на обновленной версии VF-23, а немец Нико Хюлкенберг пересядет на гоночную машину прошлой спецификации.
По словам 36-летнего Хюлкенберга, на обновленной машине они провели три гонки. Наряду с очевидными улучшениями, были аспекты, которые не устраивали пилотов. В итоге команда продемонстрировала не тот уровень, на который рассчитывали после модернизации болида.
«За рулем прошлой версии машины я чувствую себя комфортнее и увереннее, что важно на предстоящих двух трассах. Именно поэтому и было принято такое решение», — подчеркивает немец.
Хюлкенберг выразил мнение, что оба варианта имеют свои недостатки, и им предстоит сделать большую работу, чтобы найти некий баланс, который будет способствовать реализации принятых руководством команды решений.
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Источник: F1news.ru
Фото: Zuma\TASS
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