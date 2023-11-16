Четыре полосы: новая дорога соединила Татарстан и Чувашию

Открыт новый участок трассы М-12 «Восток» протяженностью более 150 км

Новый участок трассы М-12 «Восток» от города Шумерля до автодороги Р-241 (Казань — Буинск — Ульяновск) соединит две республики – Чувашию и Татарстан. Его протяженность составляет 153,8 км, церемония открытия прошла 15 ноября.

Участок имеет четыре полосы движения, по две в каждую сторону, причем транспортные потоки разделены на всем его протяжении. Также сообщается, что на участке «устроено электроосвещение», а пересечения с другими дорогами или пешеходными переходами отсутствуют.

«Особенность участка – большое количество искусственных сооружений, здесь их более четырех десятков. Среди них – внеклассный мост через реку Свияга на свайном основании из монолитного железобетона», – говорится в официальном сообщении.

На участке имеется пара временных контейнерных АЗС, а также две многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). На всей М-12 таких МФЗ к моменту открытия трассы в декабре текущего года планируется обустроить не менее 16.

Как известно, в конце года дорогу откроют от Москвы до Казани, в следующем году продлят до Екатеринбурга, затем до Тюмени, а к 2030 году планируют дотянуть до Владивостока.

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Источник: Трасса М-12 «Восток»