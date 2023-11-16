В Финляндии испугались потока мигрантов и закрыли четыре из восьми КПП на границе с РФ

Кабмин Финляндии: четыре пункта пропуска на границе с РФ закроют на три месяца

На фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Российской Федерацией власти Финляндии приняли решение закрыть четыре пункта пропуска в период с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года. Это следует из сообщения финского правительства.

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла», — говорится в тексте сообщения кабмина.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе пресс-конференции подчеркнул, что власти были вынуждены действовать быстро и решительно, «чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась». Он напомнил, что в Закон о пограничной охране с учетом подобных ситуаций были внесены соответствующие поправки. «Теперь эти инструменты использованы», – констатировал Орпо.

Примечательно, что, по мнению финского кабмина, есть «признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу». Правительство страны готово применить и более решительные меры, заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

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Источник: ria.ru

Фото: Unsplash