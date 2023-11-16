Россияне назвали плюсом доступную цену автомобилей из КНР в сравнении с западными

Опрос: 27% жителей России намерены приобрести автомобиль производства Китая

Больше четверти россиян намерены в ближайшее время приобрести автомобиль китайского производства. Такой вывод следует из совместного исследования онлайн-платформы «Авито Авто» и digital-агентства Kodix.

В ходе исследования специалистов интересовали планы жителей РФ о покупке автомобиля, также они спрашивали, как относятся россияне к брендам из Китая и каково их мнение относительно качества китайского автопрома.

Больше половины опрошенных (56%) положительно ответили на вопрос о моделях китайских брендов. Негативно оценили продукцию КНР только 9% респондентов. Причем гендерные предпочтения отличались: более негативно на китайские авто реагировали 12% мужчин, тогда как среди женщин таких набралось всего 7%. Самое позитивное отношение к машинам из КНР было у молодежи в возрасте 18–24 года.

На вопрос о ключевых преимуществах китайских марок россияне назвали обширный ассортимент на рынке РФ — от эконом-класса до люксовых (42%), доступная цена в сравнении с западными брендами привлекла 37% опрошенных, а наличие официальных поставок и новинок у дилеров оценили 31% участников опроса.

Из слабых сторон «китайцев» россияне назвали частые поломки и необходимость в ремонте (33%), меньший престиж в сравнении с западными брендами (31%) и даже недоверие к Китаю – 29%. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет указали на ограниченный выбор машин в сегментах «премиум» и «люкс» (20%) и отсутствие тюнинга (13%).

В ходе исследования стало известно, что только 4% опрошенных россиян владеют китайскими автомобилями. Более четверти (27%) рассматривают покупку автомобиля именно из КНР. Причем в Москве таких набралось 32%, а в Петербурге и городах-миллионниках – по 29%. В опросе приняли участие 10 тысяч россиян в возрасте 18–55 лет.

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Источник: пресс-релиз digital-агентства Kodix