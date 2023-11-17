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Не только электрокары: на «Моторинвесте» не исключили выпуск авто с ДВС

«Моторинвест» не исключил, что в линейке автомобилей появятся версии с ДВС

Заместитель генерального директора по производству «Моторинвеста» Сергей Мамонтов допустил, что автозавод в Липецкой области может начать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас предприятие занимается выпуском исключительно электромобилей под брендом Evolute.

«Может быть, все возможно, а почему нет? Потому что производство у нас мобильное, мы в любой момент можем перевооружиться, и у нас в планах здесь построить вообще еще один цех. Все, что приносит прибыль – почему нет? Горизонты и модели мы пока не будем обсуждать», – рассказал топ-менеджер «Моторинвеста».
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В настоящее время на предприятии в Липецкой области выпускаются седан Evolute i-Pro и кроссовер i-Joy. Вчера компания объявила о начале производства нового электрического кроссовера Evolute i-Sky. Еще две модели – кросс-купе i-Jet и семиместный минивэн i-Van – планируется начать собирать до конца этого года.

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Источник: ТАСС

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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