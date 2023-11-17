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Покупательница автомобиля получила в нагрузку электронную книгу за 268 тысяч

Дилеру пришлось заплатить покупателю 140 тысяч за навязанную электронную книгу

Летом 2023 года жительница Костромы приобрела у дилера автомобиль. При заключении договора купли-продажи ей дали подписать заявление – публичную оферту на получение услуг в виде помощи на дорогах с выдачей электронной карты общей стоимостью 268 тысяч рублей. При этом менеджер компании толком не разъяснил, что это такое.

Подписав документы, автолюбительница дома решила разобраться, за что она заплатила такую гигантскую сумму. И тут поняла, что заключила договор об оказании услуг в виде помощи на дорогах стоимостью 13 400 рублей, а также о приобретении непериодического издания «Автомобильный практикум» на электронном носителе по цене 254 600 рублей.

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Поняв, что ей навязали ненужный товар, женщина подала дилеру заявление о расторжении договора в части купли-продажи непериодического электронного издания и возврате денег в размере 254 600 рублей. Но продавец вернул ей только деньги за услуги помощи на дорогах в сумме 13 400 руб.

И тогда автовладелица обратилась в суд.

Шарьинский районный суд установил, что между покупательницей и ответчиком был заключен смешанный договор, включающий элементы договора оказания услуг и договора купли-продажи товара – непериодического электронного издания, размещенного на техническом носителе.

Оферта была самостоятельной сделкой, независимой от договора купли-продажи автомобиля.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что продавец не предоставил покупателю полную информацию об условиях приобретения электронной карты.

Кроме того, объединив приобретение одной услуги (помощи на дорогах) с покупкой товара (непериодического электронного издания), продавец нарушил статью 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В итоге суд взыскал с дилера всю уплаченную покупательницей по договору сумму – 254 600 рублей, а также наложил штраф в размере 129 800 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Кроме того, дилер обязан уплатить госпошлину в размере 6046 рублей.

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Источник: Telegram-канал Костромского областного суда

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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