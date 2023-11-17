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А-ля «американский маслкар»: Honda Civic стал основой для крутейшего хэтчбека M55

Mitsuoka создала стилизованный под маслкар концепт к 55-летнему юбилею компании

Японский автопроизводитель Mitsuoka специализируется на выпуске машин в ретростиле. В модельной линейке есть хэтчбек Viewt и кроссовер Buddy, а также стилизованные Toyota Yaris и RAV4. Настала очередь и Mitsuoka M55. Этот концепт компания приурочила к своему 55-летнему юбилею.

Mitsuoka M55
Mitsuoka M55
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Mitsuoka M55 Concept представляет собой хэтчбек, созданный на основе Honda Civic. В компании рассказали, что дизайнеры вдохновились американскими маслкарами времен 70-х. Новинку отличают радиаторная решетка и круглые двойные фары в стиле современного Dodge Challenger, на багажной двери красуется ребристая накладка. От исходного Civic хэтч M55 Concept отличается бамперами и задними фонарями.

Mitsuoka M55
Mitsuoka M55

Салон напоминает Honda, только обивка из светло-синей кожи с крупными отверстиями с металлической окантовкой. Стандартный хэтчбек Honda Civic в Японии доступен с бензиновой турбо-«четверкой» объемом 1,5 л мощностью 182 л.с., у гибридной пятидверки установка e:HEV на основе атмосферного мотора объемом 2,0 л.

Mitsuoka M55
Mitsuoka M55

Демонстрация Mitsuoka M55 Concept продлится в выставочных залах компании до конца января 2024 года. В компании подчеркнули, что на текущий момент нет планов довести модель до конвейера. Но на специальном сайте хэтчбека имеется опция для обратной связи. Вполне вероятно, что если Mitsuoka получит достаточное количество обращений потенциальных покупателей с просьбой выпустить M55, модель сойдет с конвейера хотя бы ограниченной серией, для начала.

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Источник: Kolesa.ru

Фото: Mitsujka

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