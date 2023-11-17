Чиновники ростовской администрации избавляются от старых автомобилей премиум-сегмента

Власти Ростова распродают на аукционе Audi и Ford Mondeo

На официальном сайте администрации Ростова появилась информация о продаже нескольких нежилых помещений, а также автомобилей.

В частности, на аукцион выставлены:

серебристый Audi A6 2005 года выпуска. Начальная цена — 526 тысяч рублей;

белый Audi A8 2005 года выпуска. Начальная цена — 578 тысяч рублей;

серебристый Ford Mondeo 2008 года выпуска. Начальная цена — 429 тысяч рублей.

Торги запланированы на 25 декабря 2023 года, уточняется, что кроме стоимости лота, покупатели обязаны уплатить НДС в размере 20%.

Стоит отметить, что это уже не первый аукцион, проводимый ростовскими властями. Весной текущего года администрация города выставила на торги автомобиль класса люкс Audi A8, стартовая цена которого составляла 567 тысяч рублей (без учета НДС).

Тогда же на торги были выставлены еще три автомобиля: Renault Mégane (стартовая цена 281 тысяча рублей), Ford Mondeo (551 тысяча рублей) и автомобиль бизнес-класса Audi A6 (552 тысячи рублей).

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Источник: Rostov.aif.ru

Фото: rostov-gorod.ru