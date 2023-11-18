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Парень собрал из Lego копию машины в натуральный размер (видео)

Энтузиаст из Швеции создал уникальную копию своей Volvo V70 в масштабе 1:1

В 2020 году Дэвид Густафссон стал победителем популярной телепрограммы «LEGO Masters» и получил в качестве приза более 370 тысяч деталей Lego, общим весом 1,2 тонны. Именно с этого момента началась его невероятная история создания реалистичной копии своего автомобиля.


Фотографии недостроенного болида быстро разлетелись по Сети в 2021 году, вызывая у людей восторг и удивление.

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Самодельная рама из стальной профильной трубы квадратного сечения стала основой для автомобиля, а настоящие колеса и рулевая рейка с карданом добавили еще больше реализма проекту. Видео с готовым автомобилем появились в Сети, но информация о том, что находится «под капотом», пока остается загадкой.

Дэвид также планирует установить электромотор на заднюю ось. Однако его происхождение и характеристики неизвестны.

Автор признал, что купить нормальную машину было бы намного дешевле и проще.

Источник, фото: drom.ru

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За РулемЛежнин Роман
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