Omoda C5 завоевал сердца российских автолюбителей
В списке самых популярных китайских автомобилей Omoda C5 занимает третье место. За период с августа по октябрь 2023 года Omoda C5 был выбран 12 482 российскими покупателями.
Одним из ключевых факторов успеха Omoda C5 является его разнообразие комплектаций. Кроссовер предлагается в пяти различных версиях, включая три переднеприводные модели с 147-сильным турбомотором и вариатором, а также две полноприводные версии с 150-сильным турбомотором и роботизированной трансмиссией.
Недавно появилась версия Omoda C5 Black Diamond с черным цветом кузова и фирменной решеткой радиатора Star Diamond с 3D-эффектом.
В линейке Omoda также представлен седан Omoda S5 и его спортивная версия Omoda S5 GT с более мощным двигателем.
Кроме того, Omoda решила сделать свои автомобили более доступными для российских покупателей, снизив цены на все комплектации седана S5 на 70-80 тысяч рублей.
Источник: Автоновости дня
Фото: Omoda
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