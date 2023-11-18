Omoda C5 завоевал сердца российских автолюбителей

Omoda C5 входит в топ-3 по продажам уже третий месяц подряд

В списке самых популярных китайских автомобилей Omoda C5 занимает третье место. За период с августа по октябрь 2023 года Omoda C5 был выбран 12 482 российскими покупателями.

Omoda C5

Одним из ключевых факторов успеха Omoda C5 является его разнообразие комплектаций. Кроссовер предлагается в пяти различных версиях, включая три переднеприводные модели с 147-сильным турбомотором и вариатором, а также две полноприводные версии с 150-сильным турбомотором и роботизированной трансмиссией.

Недавно появилась версия Omoda C5 Black Diamond с черным цветом кузова и фирменной решеткой радиатора Star Diamond с 3D-эффектом.

В линейке Omoda также представлен седан Omoda S5 и его спортивная версия Omoda S5 GT с более мощным двигателем.

Кроме того, Omoda решила сделать свои автомобили более доступными для российских покупателей, снизив цены на все комплектации седана S5 на 70-80 тысяч рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Omoda