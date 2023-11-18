Страховщики поведали, кто чаще всего попадает в аварии и на каких машинах

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Молодые мужчины до 30 лет признаны наиболее частыми виновниками тотальных ДТП

В России доля тотальных ДТП составила 3% за первые 9 месяцев 2023 года

Компания «РЕСО-Гарантия» отметила снижение количества тотальных ДТП в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Этому способствовало несколько факторов, включая общее снижение числа происшествий, более осторожное вождение водителей и улучшение дорожной инфраструктуры.


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Одной из категорий автомобилей, чаще всего подвергающихся полной замене после ДТП, являются массовые транспортные средства. Исследования показали, что модели Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan оказались лидерами в этом неприятном антирейтинге. Компания ВСК также назвала аварийные марки, среди которых лидируют ВАЗ/Lada, Toyota, Hyundai, Kia и другие.

Интересно, что мужчины, особенно молодые водители до 30 лет, в основном становятся виновниками тотальных ДТП (68% происшествий).

Тотальные аварии происходят чаще в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и другие, согласно данным «РЕСО-Гарантия». Однако компания ВСК отмечает, что в 2023 году наибольшее количество тотальных ДТП зарегистрировано в Новосибирской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.

Эти данные явно указывают на необходимость принятия мер для повышения безопасности на дорогах. Водители должны соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными за рулем.

Источник: Autonews

Фото: АГН «Москва»

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За РулемЛежнин Роман
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