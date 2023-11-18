«ДПС» — это теперь марка автомобиля: кроссоверы с таким логотипом попали на фото
Точное количество закупленных автомобилей неизвестно. Семь автомобилей были переданы сотрудникам ДПС в Чебоксарах, а остальные распределены между Карелией, Мордовией и Смоленской областью.
Стоимость кроссовера Haval F7 мощностью 190 л. с. в комплектации Elite составляет 3,5 млн рублей.
Интересно отметить, что ранее было объявлено о приезде рестайлингового Haval F7 в Россию, который планируется выпускать на тульском заводе Haval с июля 2024 года.
Также на прошлой неделе власти Москвы передали столичному МВД 206 кроссоверов Москвич 3.
Источник: IXBT
Фото: МВД по Чувашской Республике
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Отзывы о Haval F7 (5)
симпатичный
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.