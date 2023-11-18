Статистика печальна: сколько россиян не могут позволить себе автомобиль
По данным опроса, проведенного на сайте kp.ru с участием более 5 тысяч человек, около 44% россиян не имеют возможности приобрести автомобиль.
Интересно отметить, что 32% опрошенных предпочитают общественный транспорт и не рассматривают покупку автомобиля вообще. Они указывают на проблемы с пробками и сложности, связанные с обслуживанием и техническими особенностями автомобилей.
14% опрошенных признались, что могут позволить себе автомобиль только при условии покупки в кредит, в то время как 7% могут приобрести новый автомобиль, продав старый.
Оставшиеся 2% опрошенных говорят о том, что откладывают деньги с зарплаты на приобретение нового автомобиля.
Однако, несмотря на сложности, связанные с приобретением автомобиля, на российском рынке можно ожидать появления новых автомобилей Mercedes-Benz и BMW, ввезенных путем параллельного импорта.
Источник: Комсомольская правда
Фото: depositphotos
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