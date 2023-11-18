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Bugatti выпустила эксклюзивную версию гиперкара Chiron

Новая модель получила название Grand Prix и посвящена гоночной истории бренда

Французский производитель гиперкаров Bugatti представил новую эксклюзивную версию своего флагманского автомобиля Chiron Pur Sport.

Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix
Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix

Chiron Pur Sport Grand Prix отличается множеством уникальных элементов, которые делают его еще более особенным, чем стандартная модель. Одним из самых заметных элементов является эксклюзивная окраска кузова. В данном случае автомобиль окрашен в белый цвет Blanc с красными и черными акцентами Grand Prix.

Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix
Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix
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Еще одной отличительной чертой модели Grand Prix является массивное заднее антикрыло с надписью Bugatti. Антикрыло выполнено из углеродного волокна и окрашено в черный цвет. Номер 32 на задней дверной панели отсылает нас в 1931 год, когда Type 51 во время Гран-при имел такой же номер.

Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix оснащается тем же двигателем W16 с четырьмя турбонаддувом, что и стандартная модель. Мощность двигателя составляет 1479 л. с., а крутящий момент 1180 Н·м.

Уникальный автомобиль уже продан и вскоре отправится счастливому обладателю из Сингапура.

Источник: Carsweek

Фото: Bugatti

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За РулемЛежнин Роман
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