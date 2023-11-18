Ferrari SF90 XX Stradale стал самым быстрым автомобилем на трассе Фьорано

SF90 XX Stradale установил рекорд, проехав трассу Фьорано за 1 минуту 17 секунд

Во время ездовой презентации 16 октября 2023 года на итальянском автодроме Фьорано Ferrari установил новый рекорд круга для дорожных автомобилей.

Ferrari SF90 XX Stradale

Этот результат на 1,4 секунды быстрее, чем у Ferrari SF90 Stradale с пакетом Assetto Fiorano и шинами Michelin Cup2R. Таким образом, SF90 XX Stradale стал самым быстрым дорожным автомобилем в истории Фьорано.

Ferrari SF90 XX Stradale

Новый рекорд был установлен руководителем заводского отдела ездовых испытаний Ferrari Раффаэле де Симоне. Для подготовки к тесту автомобиль был оснащен легкими карбоновыми колесами и шинами Michelin Cup2R.

SF90 XX Stradale — это экстремальная версия гиперкара Ferrari SF90 Stradale. Он получил более мощный силовой агрегат, агрессивный аэродинамический обвес и управляющую электронику со специфическими гоночными настройками.

Ferrari SF90 XX Stradale

Мощность силовой установки SF90 XX Stradale составляет 1030 л. с. Она состоит из гибридной установки, включающей бензиновый двигатель V8 объемом 3,9 литра и три электромотора.

Ferrari SF90 XX Stradale

Источник, фото: Ferrari