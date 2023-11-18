Ferrari SF90 XX Stradale стал самым быстрым автомобилем на трассе Фьорано
Во время ездовой презентации 16 октября 2023 года на итальянском автодроме Фьорано Ferrari установил новый рекорд круга для дорожных автомобилей.
Этот результат на 1,4 секунды быстрее, чем у Ferrari SF90 Stradale с пакетом Assetto Fiorano и шинами Michelin Cup2R. Таким образом, SF90 XX Stradale стал самым быстрым дорожным автомобилем в истории Фьорано.
Новый рекорд был установлен руководителем заводского отдела ездовых испытаний Ferrari Раффаэле де Симоне. Для подготовки к тесту автомобиль был оснащен легкими карбоновыми колесами и шинами Michelin Cup2R.
SF90 XX Stradale — это экстремальная версия гиперкара Ferrari SF90 Stradale. Он получил более мощный силовой агрегат, агрессивный аэродинамический обвес и управляющую электронику со специфическими гоночными настройками.
Мощность силовой установки SF90 XX Stradale составляет 1030 л. с. Она состоит из гибридной установки, включающей бензиновый двигатель V8 объемом 3,9 литра и три электромотора.
Источник, фото: Ferrari
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