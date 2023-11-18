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GAC представил свой новый электрический седан Hycan A06 Plus

Седан является улучшенной версией модели Hycan A06 с интересными дополнениями

Одним из основных изменений является новый дизайн передней части автомобиля, включающий новые фары и бампер. Длина автомобиля составляет 4945 мм, а колесная база уменьшилась на 20 мм по сравнению с предыдущей моделью, и теперь равна 2850 мм. Кроме того, был добавлен новый светло-зеленый цвет кузова.

Hycan A06 Plus
Hycan A06 Plus

Интерьер Hycan A06 Plus остался практически неизменным по сравнению с предшественником. Внутри автомобиля есть 14,6-дюймовый экран мультимедиа на передней панели, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и трехспицевый мультируль.

Интерьер Hycan A06 Plus
Интерьер Hycan A06 Plus
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7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)

В Китае Hycan A06 Plus доступен по цене 139,8 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу.

Кроме того, недавно в Китае был представлен еще один электрический седан от GAC под названием Exeed Sterra ES. Этот автомобиль имеет впечатляющий запас хода в 995 км и будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на одну ось, а также с двумя двигателями и полным приводом.

Hycan A06 Plus
Hycan A06 Plus

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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