В Китае презентовали Tank 700, но подробностей немного

Показана внешность Tank 700 Hi4-T с гибридной силовой установкой

Местные СМИ поделились фотографиями Китайского Гелендвагена Tank 700 Hi4-T, но подробности о его новых характеристиках будут раскрыты лишь на автосалоне в Гуанчжоу.

Tank 700 Hi4-T

На живых фото Tank 700 Hi4-T можно заметить, что он ещё больше напоминает Mercedes-Benz G-класса, чем на официальных изображениях. Он имеет схожий передний бампер, почти круглую оптику, схожие фонари и дверь с прикрепленным запасным колесом.

Tank 700 Hi4-T

Tank 700 Hi4-T имеет схожие технические характеристики с гибридной версией Tank 500. Он будет оснащен 3-литровым турбомотором и двумя электрическими двигателями, а также 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ожидается, привод будет полным.

Tank 700 Hi4-T

Источник, фото: autohome.com.cn