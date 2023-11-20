Водители признались, какую долю составляет бензин в тратах на работу

У россиян среди затрат на работу 24% составил бензин

Большинство респондентов (40%) считают, сколько денег они тратят на работу, 36% такие подсчеты не ведут, а у 24% нет затрат, связанных с работой, показал опрос сервиса Работа.ру и СберАвто.

Расходы более половины россиян на работу (53%) не превышают 10% от зарплаты. При этом каждый третий участник (33%) опроса тратит на работу порядка 10-20%, а каждый девятый (11%) — 20-30%.

В расходах, связанных с рабочим процессом, респонденты отмечают покупку обедов (66%) и проезд в общественном транспорте (автобус, метро) — 59%. 37% выделяют затраты на подарки коллегам, а 35% — на оплату мобильной связи.

Россияне, предпочитающие добираться до работы на личном автомобиле, существенной статьей расходов на работу считают траты на бензин (24%). На одежду в соответствии с дресс-кодом тратят 22%, на обучение, необходимое для работы, — 15%.

62% респондентов отмечают, что их работодатели не компенсируют расходы, связанные с работой. Тем не менее, некоторые компании готовы возместить средства, потраченные на мобильную связь (13%), транспорт (12%) и еду (12%). Немногим респондентам возвращали деньги, потраченные на обучение (9%), проезд к месту работы (5%) и бензин (4%).

В опросе приняли участие более 2660 человек старше 18 лет, составляющих экономически активное население России.

Исследование проводилось в ноябре 2023 года.

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Фото: Гавриил Григорьев/ТАСС