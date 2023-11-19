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Заплатил миллион за несуществующую машину: классический способ обмана

В Костроме покупателя обманули при покупке машины через Интернет

35-летний житель Заволжского района, решивший приобрести автомобиль через Интернет, стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками автосалона. Псевдо сотрудники автосалона убедили покупателя, что им можно доверять, отправив ему поддельные положительные отзывы о салоне. Также они заверили его, что машина будет доставлена в Кострому через 12 дней.

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Доверившись обманщикам, мужчина перечислил им предоплату в размере 350 тысяч рублей и ожидал своей покупки. Однако через неделю представители компании потребовали доплатить 345 тысяч рублей за таможенное оформление машины и 365 тысяч рублей для завершения сделки. Желание получить автомобиль сподвигло покупателя отправить всю сумму мошенникам, а затем они перестали отвечать на звонки и сообщения, а объявление и вовсе было удалено.

Покупатель потерял более 1 миллиона рублей и остался без автомобиля, который никогда не существовал. После такого ужасного опыта мужчина обратился в полицию, чтобы сообщить о произошедшем и, возможно, помочь предотвратить подобные случаи в будущем.

Этот случай является хорошим напоминанием о том, что необходимо быть бдительными при совершении онлайн-покупок.

Источник: IXBT

Фото: Depositphotos

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За РулемЛежнин Роман
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