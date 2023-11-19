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Огромный беспилотный самосвал КАМАЗ умеет танцевать! (видео)

В Сети появилось видео с демонстрацией возможностей нового КАМАЗ «Юпитер 30»

Видео, появившееся в Сети, демонстрирует огромную беспилотную машину, которая буквально танцует благодаря своим поворотным мостам. Габариты этого грузовика составляют 8769 х 2709 х 3499 мм, но благодаря поворотным мостам достигается невероятная маневренность.


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Система беспилотного вождения «Юпитер 30» основана на использовании камер, лидаров, радаров и ультразвуковых датчиков. Эти современные технологии позволяют КамАЗ-6559 безопасно и эффективно перемещаться по сложным территориям. Беспилотный режим включает поддержку GSM и GPS/ГЛОНАСС, обеспечивая надежную связь и точное определение местоположения.

Особенностью «Юпитера 30» является его гибридная силовая установка. Мощный 450-сильный дизельный двигатель заряжает тяговые батареи, которые, в свою очередь, питают два электромотора - один спереди и один сзади.

Компания КамАЗ не останавливается на достигнутом и продолжает развивать беспилотные карьерные самосвалы. Они также испытывают модель с другой компоновкой под названием «Атлант 49».

Источник, фото: YouTube

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