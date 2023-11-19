Полный привод, мощный мотор, доступная цена: новый Geely Preface L

В Китае стартовали предпродажи нового гибридного седана Geely Preface L

Новый полноприводный седан Geely Preface мощностью 380 л. с. предлагается в трех различных комплектациях, начиная с Nebula Edition за 18 тыс. долларов, Galaxy Edition за 19,5 тыс. долларов и заканчивая Tiangong Edition за 21 тыс. долларов.

Geely Preface L

Geely Preface L обладает элегантным и привлекательным дизайном, который напоминает новый Geely Atlas L. С его габаритами 4825 х 1880 х 1469 мм и колесной базой 2800 мм, этот седан обеспечивает комфортное пространство для пассажиров.

Geely Preface L

Внутри Preface L находится атмосферная подсветка с 256 цветами, большой экран на передней панели диагональю 13,2 дюйма и разрешением 2К, цифровая приборная панель, а также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Кроме того, седан оснащен датчиками света и дождя, панорамной крышей с люком, системой кругового обзора и десятком систем помощи водителю.

Geely Preface L

Geely Preface L оснащен той же силовой установкой, что и гибридный Monjaro. Три мотора обеспечивают впечатляющую мощность в 380 л. с. Это позволяет седану разгоняться до 100 км/ч всего за 7,5 секунды.

Geely Preface L

Также стоит отметить, что несмотря на высокую производительность, Preface L потребляет всего 4,22 литра топлива на 100 километров, что делает его очень экономичным в использовании.

Источник, фото: autohome.com.cn