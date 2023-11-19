Бронированный Mercedes-Maybach GLS: внедорожник для параноиков

Mercedes-Maybach GLS способен выдержать подрыв двух гранат и выстрел из автомата

Автомобиль бронирован в соответствии с баллистическим стандартом BR6.

Это позволяет ему выдерживать одновременный подрыв двух гранат DM51 или обстрел из автомата Калашникова.

Однако, несмотря на свою непробиваемость, Mercedes-Maybach GLS от Inkas Armored внешне ничем не отличается от обычной модели. Он все так же выглядит роскошно и элегантно, но под поверхностью скрывается множество изменений.

Были установлены толстые пуленепробиваемые стекла, противоосколочные накладки на все створки и глухая перегородка сзади. Крыша получила аварийный люк для безопасного выхода. Кроме того, моторный отсек и радиатор получили дополнительную защиту, а автомобиль оснащен автоматической системой пожаротушения.

Под капотом Mercedes-Maybach GLS находится мощный 4,0-литровый V8 мотор, развивающий 557 л. с. Он работает с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, а полный привод обеспечивает высокую проходимость в любых условиях.

Для приобретения более защищенного автомобиля понадобится специальное разрешение во многих странах.

Источник, фото: YouTube-канал Inkas Armored