Подогнали цистерну КАМАЗ и залили солярки на 1,5 млн рублей

В Кабардино-Балкарии местные жители пытались украсть 39 тысяч литров дизтоплива

Подозреваемых в хищении дизельного топлива полиция задержала прямо на месте преступления, на топливной базе станции Прохладная в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, начальник материально-технического обеспечения железнодорожной компании вступил в сговор с двумя местными жителями, у которых в распоряжении имелся КАМАЗ с полуприцепом-цистерной на 39,7 кубометра.

Он запустил машину на территорию топливной базы, после чего сообщники подключили переносной электронасос и начали перекачивать солярку в свою емкость. Если бы план сработал, они за раз смогли бы увезти дизтоплива на сумму более 1,4 млн рублей. Но их задержала полиция.

В результате обысков у сообщников изъяты микросхемы с топливораздаточных колонок, специально оборудованные пистолеты для слива топлива и два грузовых автомобиля, предназначенных для их перевозки. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ, фигуранты заключены под стражу.

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Источник: МВД Медиа