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В Краснодарском крае водитель сбил инспектора ДПС (видео)

Сбившего полицейского нетрезвого жителя Апшеронска на Приоре задержала полиция

Патрулируя улицу Ворошилова в Апшеронске, инспекторы ДПС попытались остановить Приору, которая, по их мнению, опасно маневрировала, создавая аварийные ситуации. Водитель требованию об остановке не подчинился, поэтому полиция начала преследование.

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Вскоре к нему подключился второй экипаж: стоящий на дороге инспектор подал Приоре сигнал об остановке, однако водитель проехал мимо, ударив полицейского боковым зеркалом.

«Несмотря на это, правонарушитель продолжил движение. Уходя от погони, он заехал на территорию своего частного домовладения. Там при задержании мужчина оказал полицейским сопротивление, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила и спецсредства – наручники», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Позже медосвидетельствование подтвердило, что ранее судимый 38-летний местный житель управлял машиной в нетрезвом состоянии. Теперь ему назначены 10 суток административного ареста, возбуждено расследование по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ и составлены протоколы по статьям 12.27 и 19.3 КоАП РФ.

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Источник: МВД Медиа

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