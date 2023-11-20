Эксперт объяснил, чем чревата самовольная установка фаркопа на автомобиле

Автоэксперт Голыдьбин назвал китайские авто, способные буксировать прицеп

На волне популярности автомобилей из КНР китайские производители делают ставку на кроссоверы, которые позиционируются как автомобили для активного отдыха и путешествий. Но на деле автовладельцы столкнулись с тем, что не все кроссоверы из Китая могут буксировать прицеп. Об этом «Южному автомобилю» рассказал руководитель издания «Автозапчасти и цены в России» Андрей Голыдьбин.

Как ни странно, большинство китайских производителей при получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не внесли данные о возможности буксировки прицепа.

«У подавляющего большинства авто из КНР в графе "минимальная масса прицепа" указано, что буксировка прицепа не предусмотрена», — уточнил собеседник издания.

В частности, нет буксировки у Geely, Chery, Omoda, из популярных китайских марок возить прицеп с тормозной системой или без нее могут внедорожники Haval Dargo, Haval H9, а также пикапы Great Wall. Кроссовер Changan Uni-K может буксировать прицеп без тормозной системы, при условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН №55-01, объяснил Голыдьбин.

Владельцы китайских автомобилей рискуют, устанавливая на них фаркоп, потому что сотрудники ГИБДД могут квалифицировать это как внесение изменений в конструкцию. В ГИБДД редакции «Южного автомобиля» пояснили, что установка тягово-сцепного устройства возможна только в случае соответствия требованиям Техрегламента, в том числе в отношении маркировки. Если в ОТТС указано, что буксировка прицепа не предусмотрена, то его установка владельцем недопустима, подытожил эксперт.

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Источник: ufocar.ru