Эксперт объяснил, чем чревата самовольная установка фаркопа на автомобиле

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Автоэксперт Голыдьбин назвал китайские авто, способные буксировать прицеп

На волне популярности автомобилей из КНР китайские производители делают ставку на кроссоверы, которые позиционируются как автомобили для активного отдыха и путешествий. Но на деле автовладельцы столкнулись с тем, что не все кроссоверы из Китая могут буксировать прицеп. Об этом «Южному автомобилю» рассказал руководитель издания «Автозапчасти и цены в России» Андрей Голыдьбин.

Как ни странно, большинство китайских производителей при получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не внесли данные о возможности буксировки прицепа.

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«У подавляющего большинства авто из КНР в графе "минимальная масса прицепа" указано, что буксировка прицепа не предусмотрена», — уточнил собеседник издания.

В частности, нет буксировки у Geely, Chery, Omoda, из популярных китайских марок возить прицеп с тормозной системой или без нее могут внедорожники Haval Dargo, Haval H9, а также пикапы Great Wall. Кроссовер Changan Uni-K может буксировать прицеп без тормозной системы, при условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН №55-01, объяснил Голыдьбин.

Владельцы китайских автомобилей рискуют, устанавливая на них фаркоп, потому что сотрудники ГИБДД могут квалифицировать это как внесение изменений в конструкцию. В ГИБДД редакции «Южного автомобиля» пояснили, что установка тягово-сцепного устройства возможна только в случае соответствия требованиям Техрегламента, в том числе в отношении маркировки. Если в ОТТС указано, что буксировка прицепа не предусмотрена, то его установка владельцем недопустима, подытожил эксперт.

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Источник: ufocar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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