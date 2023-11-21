Российских автомобилистов предупредили, за что их будут штрафовать с начала зимы

С 1 декабря в РФ водителей начнут штрафовать за езду на шинах не по сезону

С 1 декабря российских водителей могут оштрафовать за шины не по сезону, предупредила адвокат Татевик Чугурян. Новые правила, вступившие в силу 1 сентября 2023 года, разрешают налагать штрафы на водителей, использующих летнюю резину в зимний период и зимнюю – летом. Штраф составляет 500 рублей.

Хотя статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не содержит явной обязанности автовладельцев менять шины, новые нормы закреплены в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Это означает, что водители могут быть оштрафованы за использование несезонных шин.

В пересмотренной редакции документа параметры неисправностей колес и шин стали более конкретными. Теперь, в соответствии с пунктом 5 постановления, считается нарушением использование шин с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август) и отсутствие установки зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль).

Таким образом, по закону, езда на несезонной резине теперь рассматривается как управление неисправным транспортным средством, что может повлечь за собой штрафы для автовладельцев.

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Источник: Lenta.ru