Больше, чем Приора и «девятка»: самая популярная машина России разошлась тиражом в 1,5 млн

АВТОВАЗ: суммарные продажи Lada Granta превысили показатели в 1,5 млн авто

«Юбилейный» экземпляр Гранты – белого цвета, в версии Standard – продали в рамках программы «Покупаем в Тольятти».

Таким образом, Granta стала одним из самых популярных семейств Lada, по объемам продаж она обогнала Lada Priora, Lada Kalina и даже легендарную «девятку» (ВАЗ-2109).

На российском рынке стоимость Granta стартует от 699 900 рублей, цена лифтбека начинается от 739 900 рублей, хэтчбека – от 778 500 рублей, а универсала – от 719 300 рублей, цена седан Granta Sport сейчас составляет 1 249 900 рублей, а лифтбека Granta Sport – 1 289 900 рублей.

На выбор потенциальных покупателей предлагаются двигатели объемом 1,6 литра на 90 и 106 л.с., они сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Спортивная Granta оснащена более мощным агрегатом объемом 1,6 л и мощностью 118 л.с.

В 2023 году отечественный производитель намерен произвести более 200 тысяч Lada Granta.

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Источник: rg.ru