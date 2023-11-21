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Больше, чем Приора и «девятка»: самая популярная машина России разошлась тиражом в 1,5 млн

АВТОВАЗ: суммарные продажи Lada Granta превысили показатели в 1,5 млн авто

«Юбилейный» экземпляр Гранты – белого цвета, в версии Standard – продали в рамках программы «Покупаем в Тольятти».

Таким образом, Granta стала одним из самых популярных семейств Lada, по объемам продаж она обогнала Lada Priora, Lada Kalina и даже легендарную «девятку» (ВАЗ-2109).

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На российском рынке стоимость Granta стартует от 699 900 рублей, цена лифтбека начинается от 739 900 рублей, хэтчбека – от 778 500 рублей, а универсала – от 719 300 рублей, цена седан Granta Sport сейчас составляет 1 249 900 рублей, а лифтбека Granta Sport – 1 289 900 рублей.

На выбор потенциальных покупателей предлагаются двигатели объемом 1,6 литра на 90 и 106 л.с., они сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Спортивная Granta оснащена более мощным агрегатом объемом 1,6 л и мощностью 118 л.с.

В 2023 году отечественный производитель намерен произвести более 200 тысяч Lada Granta.

Источник: rg.ru

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемАлександр Щербак/ТАСС
Фото:За РулемАлександр Щербак/ТАСС
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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