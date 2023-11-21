Больше, чем Приора и «девятка»: самая популярная машина России разошлась тиражом в 1,5 млн
«Юбилейный» экземпляр Гранты – белого цвета, в версии Standard – продали в рамках программы «Покупаем в Тольятти».
Таким образом, Granta стала одним из самых популярных семейств Lada, по объемам продаж она обогнала Lada Priora, Lada Kalina и даже легендарную «девятку» (ВАЗ-2109).
На российском рынке стоимость Granta стартует от 699 900 рублей, цена лифтбека начинается от 739 900 рублей, хэтчбека – от 778 500 рублей, а универсала – от 719 300 рублей, цена седан Granta Sport сейчас составляет 1 249 900 рублей, а лифтбека Granta Sport – 1 289 900 рублей.
На выбор потенциальных покупателей предлагаются двигатели объемом 1,6 литра на 90 и 106 л.с., они сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Спортивная Granta оснащена более мощным агрегатом объемом 1,6 л и мощностью 118 л.с.
В 2023 году отечественный производитель намерен произвести более 200 тысяч Lada Granta.
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Источник: rg.ru
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...