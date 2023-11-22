Ликсутов: завершен крупнейший велопрокат — до весны

В Москве завершен 11-й сезон городского велопроката

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с 2013 года жители и гости столицы воспользовались сервисом аренды Велобайк почти 30 млн раз.

При этом все больше москвичей выбирают велосипед как полноценный транспорт – более 80% поездок по Москве на арендованных велосипедах совершается с транспортной целью.

Московский городской велопрокат — один из крупнейших в мире: количество доступных велосипедов в 2023 году превысило 10 тысяч. В этом сезоне пользователи в среднем арендовали велосипед на 39 минут и проезжали более 4 км.

В московском велопрокате насчитывается более 780 станций, 582 из которых — с подзарядкой от солнечных панелей. В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката достигает 300 метров. Кстати, в минувшем сезоне по просьбам пользователей на 7 станциях впервые появились насосы для подкачки колес.

Появились в 2023 году и новые станции аренды – в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Внуковском, Южное и Северное Тушино, рядом с метро «Митино», у парка Яуза и в других местах.

В этом году впервые в московском велопрокате появились 3 тысячи современных электровелосипедов модели 2.0, на которых пользователи проехали более 2 млн км. Новый электровелосипед брали напрокат в среднем в 4 раза чаще, чем станционную модель.

Кроме того, городской велопрокат перешел на полностью российское программное обеспечение, что обеспечило надежность поездок сервиса. В течение сезона для обладателей безлимитных проездных «Единый» на карте «Тройка» и студентов с картой москвича действовали бесплатные поездки на любом велосипеде Велобайк. Ими воспользовались почти 20 тысяч человек.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта:

— Велопрокат стал полноценной частью Московского транспорта — более 80% поездок на арендованных велосипедах совершается с транспортной целью. В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката теперь составляет 300 метров. В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0. Также в планах начать производство полностью российского велосипеда, который может появиться на улицах Москвы уже через два года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы