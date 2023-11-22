#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Toyota проводит отзывную кампанию из-за дефекта...
Сокол-1.5
Мечта охотников и рыбаков – вездеход «Сокол»
На выставке «Вездеходер» представят особенный...
Водителям на заметку: в ГИБДД рассказали, из-за чего происходят аварии
Водителям на заметку: в ГИБДД рассказали, из-за чего происходят аварии
Частые причины ДТП: превышение скорости и...

«Наварили» более 3 млн рублей: за подставные аварии придется ответить

В Архангельской области осудили группу, устраивавшую подставные ДТП

Осуждены 18 участников организованной преступной группы, которая устраивала подставные ДТП ради получения страховки, сообщила прокуратура Архангельской области.

Два жителя Архангельска привлекли в группу автовладельцев, чтобы предъявлять незаконные требования страховым компаниям.

Мошенники выбирали темное время суток и безлюдные участки дорог, где умышленно сталкивали автомобили, включая те, которые уже имели повреждения. Затем оформляли все необходимые документы для получения страховых выплат. В подставных авариях использовали как собственные автомобили, так и машины случайных знакомых, не знающих о преступных планах.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Покупательница автомобиля получила в нагрузку электронную книгу за 268 тысяч

С сентября 2016 года по август 2019 года мошенники похитили более 3 млн рублей, предназначенных в качестве страхового возмещения для владельцев автомобилей. Благодаря бдительности сотрудников страховых компаний еще более 1,5 млн рублей им похитить не дали.

Суд приговорил нескольких членов группы к исправительным работам на разные сроки и лишению свободы от 2 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, а также штрафам до 300 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник: прокуратура Архангельской области/Telegram

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0