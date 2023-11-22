«Наварили» более 3 млн рублей: за подставные аварии придется ответить

В Архангельской области осудили группу, устраивавшую подставные ДТП

Осуждены 18 участников организованной преступной группы, которая устраивала подставные ДТП ради получения страховки, сообщила прокуратура Архангельской области.

Два жителя Архангельска привлекли в группу автовладельцев, чтобы предъявлять незаконные требования страховым компаниям.

Мошенники выбирали темное время суток и безлюдные участки дорог, где умышленно сталкивали автомобили, включая те, которые уже имели повреждения. Затем оформляли все необходимые документы для получения страховых выплат. В подставных авариях использовали как собственные автомобили, так и машины случайных знакомых, не знающих о преступных планах.

С сентября 2016 года по август 2019 года мошенники похитили более 3 млн рублей, предназначенных в качестве страхового возмещения для владельцев автомобилей. Благодаря бдительности сотрудников страховых компаний еще более 1,5 млн рублей им похитить не дали.

Суд приговорил нескольких членов группы к исправительным работам на разные сроки и лишению свободы от 2 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, а также штрафам до 300 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник: прокуратура Архангельской области/Telegram