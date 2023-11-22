#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ежегодный топ-100 входят мировые бренды с наилучшими финансовыми показателями
В ежегодный топ-100 входят мировые бренды с наилучшими финансовыми показателями
Toyota, Mercedes-Benz и BMW стали лучшими в...
Перенасыщение рынка и большой ассортимент автомобилей снизили цены на рынке РФ
Перенасыщение рынка и большой ассортимент автомобилей снизили цены на рынке РФ
Эксперт Попов объяснил, когда стоит ждать...
Voyah Dream
В комплектации First у Voyah Dream First — потолок с эффектом «звездное небо»
«Моторинвест» анонсировал продажи люксового...

Авторынок замер в ожидании премьеры года — Renault Sandero четвертого поколения

Стали известны характеристики и цена бюджетного кроссовера Renault Sandero

Поклонники бюджетного кроссовера с хорошими внедорожными характеристиками ожидают главной премьеры конца 2023 года — нового Duster. В преддверии его дебюта разработчики Dacia уже вовсю трудятся над созданием четвертого поколения Dacia Sandero. На авторынках некоторых стран он представлен под материнской маркой Renault.

Презентация Dacia Sandero состоялась в 2020 году, премьера следующей модели запланирована на осень 2024 года, а старт продаж состоится в 2025 году. На этот же год запланирован и дебют кроссовера Dacia Bigster, его концепт стал отправной точкой для новой дизайнерской философии марки.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Как завести мотор, если умер аккумулятор: проверили 4 многообещающих устройства

Dacia Sandero четвертого поколения построят на новой платформе RMA, она стала основой для компактного «паркетника» Kardian. Гибкость этой архитектуры позволяет создавать машины длиной от 4 до 5 метров, а также делать четыре варианта колесной базы — от 2,6 до 3 метров. Под капотом нового Sandero литровая турбо-«тройка» мощностью 125 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. По трансмиссии — «робот» с двумя сцеплениями или «механика».

Вполне вероятно, что Sandero получит гибридную установку E-Tech, она состоит из атмосферного двигателя объемом 1,6 литра, электромотора, стартер-генератора и трехвальной коробки передач без сцепления.

Если стоимость нынешней генерации хэтчбека составляет чуть больше 11 тысяч евро (1,05 млн рублей), то цена на новый Dacia Sandero будет порядка 12 тысяч евро (1,155 млн рублей).

Источник: rg.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDacia
Количество просмотров 2
Фото:За РулемDacia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Недостатки:

Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.

Комментарий:

Подумайте перед покупкой.

0