Авторынок замер в ожидании премьеры года — Renault Sandero четвертого поколения

Стали известны характеристики и цена бюджетного кроссовера Renault Sandero

Поклонники бюджетного кроссовера с хорошими внедорожными характеристиками ожидают главной премьеры конца 2023 года — нового Duster. В преддверии его дебюта разработчики Dacia уже вовсю трудятся над созданием четвертого поколения Dacia Sandero. На авторынках некоторых стран он представлен под материнской маркой Renault.

Презентация Dacia Sandero состоялась в 2020 году, премьера следующей модели запланирована на осень 2024 года, а старт продаж состоится в 2025 году. На этот же год запланирован и дебют кроссовера Dacia Bigster, его концепт стал отправной точкой для новой дизайнерской философии марки.

Dacia Sandero четвертого поколения построят на новой платформе RMA, она стала основой для компактного «паркетника» Kardian. Гибкость этой архитектуры позволяет создавать машины длиной от 4 до 5 метров, а также делать четыре варианта колесной базы — от 2,6 до 3 метров. Под капотом нового Sandero литровая турбо-«тройка» мощностью 125 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. По трансмиссии — «робот» с двумя сцеплениями или «механика».

Вполне вероятно, что Sandero получит гибридную установку E-Tech, она состоит из атмосферного двигателя объемом 1,6 литра, электромотора, стартер-генератора и трехвальной коробки передач без сцепления.

Если стоимость нынешней генерации хэтчбека составляет чуть больше 11 тысяч евро (1,05 млн рублей), то цена на новый Dacia Sandero будет порядка 12 тысяч евро (1,155 млн рублей).

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Источник: rg.ru