Перенасыщение рынка и большой ассортимент автомобилей снизили цены на рынке РФ

Эксперт Попов объяснил, когда стоит ждать снижения цен на китайские автомобили

Небольшое снижение цен на автомобили китайских производителей объясняется перенасыщением рынка и большого ассортимента моделей. Такое мнение в беседе с изданием «360tv.ru» выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, он подчеркнул, что на текущем этапе следует даже стабильность цен расценивать, как снижение стоимости автомобилей.

«Просто количество автомобилей неуклонно растет, появляются новые марки. В нынешних условиях даже статичное положение цены следует рассматривать как удешевление. Марок и моделей стало больше, выбор стал больше», — констатирует собеседник издания.

Попов отметил, что нужно дождаться того момента, когда будет сформировано наиболее полное представление о качестве автомобилей китайского автопрома.

«С точки зрения маркетинга все хорошо, а как на самом деле — узнаем через несколько лет», — подчеркнул автоэксперт.

Попов выразил мнение, что цены в конечном итоге стабилизируются, поэтому, если кто-то рассматривает вариант покупки «китайца» или ждет дальнейшего снижения цен — то этого не произойдет, резюмировал эксперт.

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Источник: 360tv.ru