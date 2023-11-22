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Перенасыщение рынка и большой ассортимент автомобилей снизили цены на рынке РФ

Эксперт Попов объяснил, когда стоит ждать снижения цен на китайские автомобили

Небольшое снижение цен на автомобили китайских производителей объясняется перенасыщением рынка и большого ассортимента моделей. Такое мнение в беседе с изданием «360tv.ru» выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, он подчеркнул, что на текущем этапе следует даже стабильность цен расценивать, как снижение стоимости автомобилей.

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«Просто количество автомобилей неуклонно растет, появляются новые марки. В нынешних условиях даже статичное положение цены следует рассматривать как удешевление. Марок и моделей стало больше, выбор стал больше», — констатирует собеседник издания.

Попов отметил, что нужно дождаться того момента, когда будет сформировано наиболее полное представление о качестве автомобилей китайского автопрома.

«С точки зрения маркетинга все хорошо, а как на самом деле — узнаем через несколько лет», — подчеркнул автоэксперт.

Попов выразил мнение, что цены в конечном итоге стабилизируются, поэтому, если кто-то рассматривает вариант покупки «китайца» или ждет дальнейшего снижения цен — то этого не произойдет, резюмировал эксперт.

Источник: 360tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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