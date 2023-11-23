Легендарное ателье Saleen представило Ford Mustang с двигателем на 517 «лошадей»

Новый спорткар Ford Mustang стал мощнее, но сохранил цену и экономичность

Знаменитое тюнинг-ателье Saleen (США) в рамках работ над Мустангом седьмого поколения создало на его базе новый спорткар 302 White Label Mustang — является начальным в гамме и имеет под капотом «всего» 517 л.с., но в будущем планируется создать более мощные версии.

Мировая премьера Ford Mustang состоялась в сентябре 2022 года, но в широкой продаже он появился только этим летом. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем V8 Coyote, объемом 5,0 л, на стоковом Mustang GT он выдает 487 «лошадей», на версии Dark Horse — 507 л.с., а мощность Saleen — 517 л.с., но при этом расход топлива не увеличился, утверждают представители бренда.

Ford Mustang

Ford Mustang Ford Mustang

Из особенностей Saleen 302 White Label Mustang можно назвать новую конфигурацию воздуховодов и новый бампер с прикрученным к нему сплиттером, расширенные пороги, развитое антикрыло на корме, спортивную подвеску Racecraft Gen 5, 20-дюймовые колесные диски, а также мощную тормозную систему от Saleen.

Салон обшит черной кожей и замшей с желтой прострочкой, на центральном тоннеле со стороны переднего пассажира установлен нештатный боковой упор. Стоит отметить, что уровень модернизаций Saleen 302 White Label Mustang близок к уровню стокового Ford Mustang Dark Horse, при этом превосходит и по мощности, и по стилю. Цена автомобиля стартует от 61,9 тыс. долларов (5,457 млн рублей по текущему курсу). Цена за Ford Mustang Dark Horse с учетом стоимости доставки и других сборов составит от 61,5 тыс. долларов (5,423 млн рублей).

Ford Mustang

В планах компании после первой версии White Label на базе нового Мустанга выпуск Yellow Label от Saleen мощностью 755 л.с. и Black Label мощностью 811 л.с., цены на которые, очевидно, будут выше.

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Источник: kolesa.ru