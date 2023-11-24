JAC привез в Россию недорогого конкурента Дастера и Креты

JAC JS3 уже в России: цены и комплектации

В Москве прошла премьера компактного кроссовера JAC JS3, относительно недорогого по нынешним меркам. Паркетник JS3 пришел на смену устаревшему S3 и все так же ориентирован на семейную аудиторию и городские дороги.

Автомобили у нас будут продавать в двух комплектациях с безальтернативным атмосферным 1,6-литровым мотором, мощностью 109 л.с. Среди коробок передач – 6-ступенчатая механика или вариатор, в зависимости от версии. Привод – только передний.

Цены и комплектации:

Comfort 6МТ – 1 799 000 рублей

Luxury МТ – 1 899 000 рублей

Luxury CVT – 1 999 000 рублей.

JS3 чуть длиннее ушедшего S3, при этом клиренс меньше, чем у предшественника: 155 мм против 170 мм. Габариты новинки — 4345х1765х1640 мм, колесная база – 2560 мм. Китайский кроссовер чуть длиннее Hyundai Creta, но расстояние между осями у него на 50 мм меньше. Объём багажника — 600 литров, топливного бака – 45 литров. Спереди у кроссовера стойки МакФерсон, сзади — полузависимая подвеска.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен светодиодными ходовыми огнями, рейлингами на крыше, электрорегулировкой и подогревом боковых зеркал. Есть две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и задние датчики парковки. Кресла регулируются вручную, спинки сидений заднего ряда складываются в пропорции 60/40.

Несмотря на то, что сборка JAC JS3 налажена в Казахстане, к нам автомобили будут поставлять из Китая.

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Источник: Motor.ru