#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Финские пограничники на международном пограничном переходе «Рая-Йоосеппи» на севере страны.
Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией
Финляндия закрыла еще три КПП на границе с...
АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на электромобили Evolute
АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на электромобили Evolute
АО ВТБ Лизинг финансирует электрокары Evolute...
Завод «СпецАгрегат» изготовил спецоборудование, а компания «РариТЭК» ответственна за ГБО
Урал показал новую машину на сжиженном природном газе
Урал: грузовик на сжиженном газе в два раза...

JAC привез в Россию недорогого конкурента Дастера и Креты

JAC JS3 уже в России: цены и комплектации

В Москве прошла премьера компактного кроссовера JAC JS3, относительно недорогого по нынешним меркам. Паркетник JS3 пришел на смену устаревшему S3 и все так же ориентирован на семейную аудиторию и городские дороги.

Автомобили у нас будут продавать в двух комплектациях с безальтернативным атмосферным 1,6-литровым мотором, мощностью 109 л.с. Среди коробок передач – 6-ступенчатая механика или вариатор, в зависимости от версии. Привод – только передний.

Цены и комплектации:

  • Comfort 6МТ – 1 799 000 рублей
  • Luxury МТ – 1 899 000 рублей
  • Luxury CVT – 1 999 000 рублей.

JS3 чуть длиннее ушедшего S3, при этом клиренс меньше, чем у предшественника: 155 мм против 170 мм. Габариты новинки — 4345х1765х1640 мм, колесная база – 2560 мм. Китайский кроссовер чуть длиннее Hyundai Creta, но расстояние между осями у него на 50 мм меньше. Объём багажника — 600 литров, топливного бака – 45 литров. Спереди у кроссовера стойки МакФерсон, сзади — полузависимая подвеска.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Changan выведет на наш рынок суббренд UNI

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен светодиодными ходовыми огнями, рейлингами на крыше, электрорегулировкой и подогревом боковых зеркал. Есть две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и задние датчики парковки. Кресла регулируются вручную, спинки сидений заднего ряда складываются в пропорции 60/40.

Несмотря на то, что сборка JAC JS3 налажена в Казахстане, к нам автомобили будут поставлять из Китая.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Motor.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0