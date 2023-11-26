Просто невероятные варианты ГАЗелей – таких вы точно не видели! (видео)
Грузовик ГАЗ-3302, являвший собой первую модель первого поколения ГАЗелей, сошел с конвейера 20 июля 1994 года. Только вдумайтесь, ГАЗели уже почти тридцать лет! За это время у нее появилось бесчисленное количество модификаций, как серийных, так и не очень. Пожалуй, одна из самых экзотичных разновидностей – это седельный тягач.
Первые попытки построить тягач на базе полуторатонной ГАЗели предпринимались еще в 1990-е. Например, в 1999 году на Нижегородской ярмарке был представлена ГАЗель, тянущая за собой полуприцеп с рефрижераторной установкой и предназначенная для выездной торговли скоропортящимися продуктами.
Есть и вполне современный вариант: серийно выпускающийся в ООО «Техномоторс» автопоезд, состоящий из тягача на базе ГАЗель Бизнес (нынешний «потомок» все того же ГАЗ-3302) и трехосного полуприцепа. По тягачу тут вопросов минимум – это стандартное шасси ГАЗ-33023 двойной кабиной. А вот грузоподъемность тентованного полуприцепа «Батрак» вызывает сомнения...
Впрочем, чем больше погружаешься во вселенную ГАЗелей, тем больше удивительного находишь. Смотрим!
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