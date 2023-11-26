#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бесшабашный водитель Audi «поставил на уши» полицию Великобритании
Бесшабашный водитель Audi «поставил на уши» полицию Великобритании
Полиции пришлось таранить лихача, ехавшего со...
Просто невероятные варианты ГАЗелей – таких вы точно не видели! (видео)
Просто невероятные варианты ГАЗелей – таких вы точно не видели! (видео)
В видеофильме собрали самые необычные...
Число плавных линий кузова сведено к нулю. Для большей брутальности петли передних дверей сделали внешними. Элемент на двери багажника – это не запасное колесо, а стилизованный под него кофр.
Рама, полноуправляемое шасси, 1000 л.с. – крутой внедорожник из Китая
В России стартуют продажи нового внедорожника...

Просто невероятные варианты ГАЗелей – таких вы точно не видели! (видео)

В видеофильме собрали самые необычные модификации ГАЗ-3302 ГАЗель за всю историю

Грузовик ГАЗ-3302, являвший собой первую модель первого поколения ГАЗелей, сошел с конвейера 20 июля 1994 года. Только вдумайтесь, ГАЗели уже почти тридцать лет! За это время у нее появилось бесчисленное количество модификаций, как серийных, так и не очень. Пожалуй, одна из самых экзотичных разновидностей – это седельный тягач.

Первые попытки построить тягач на базе полуторатонной ГАЗели предпринимались еще в 1990-е. Например, в 1999 году на Нижегородской ярмарке был представлена ГАЗель, тянущая за собой полуприцеп с рефрижераторной установкой и предназначенная для выездной торговли скоропортящимися продуктами.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

Есть и вполне современный вариант: серийно выпускающийся в ООО «Техномоторс» автопоезд, состоящий из тягача на базе ГАЗель Бизнес (нынешний «потомок» все того же ГАЗ-3302) и трехосного полуприцепа. По тягачу тут вопросов минимум – это стандартное шасси ГАЗ-33023 двойной кабиной. А вот грузоподъемность тентованного полуприцепа «Батрак» вызывает сомнения...

Впрочем, чем больше погружаешься во вселенную ГАЗелей, тем больше удивительного находишь. Смотрим!

Видео: AUTO VIDEO

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0