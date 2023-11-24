Дождались! В Россию добрался китайский аналог Hyundai Creta по очень приятной цене

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В России продают «народный» кроссовер Wuling Xingchi из Китая за 2 млн рублей

Российские дилеры начали завозить в нашу страну новые бюджетные кроссоверы Wuling Xingchi. Эта модель изначально разрабатывалась исключительно для китайского потребителя. Стоимость автомобиля 2023 года выпуска с учетом растаможки и уплаты налогов составляет 2 млн рублей.

Габаритами новинка сопоставима со Skoda Karoq, Hyundai Creta и Kia Seltos, в длину автомобиль достигает 4365 мм, ширина – 1750 мм, а высота – 1640 мм. Модель стоимостью 2 млн рублей в «базе» оснащена бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 л мощностью 99 л.с., работающим в связке с бесступенчатым вариатором и только передним приводом.

Wuling Xingchi
Wuling Xingchi
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В списке оснащения Wuling Xingchi есть климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, панорамный люк, камера заднего вида, электропривод водительского кресла, цифровая приборная панель, а также современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемWuling
Фото:За РулемWuling
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