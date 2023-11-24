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Импортные машины без кнопки SOS начнут отзывать

Росстандарт: в России выявлено несколько тысяч импортных машин без ЭРА-ГЛОНАСС

Росстандарт выявил несколько тысяч автомобилей, ввезенных на территорию России с нарушениями – с Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), но без модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС или ее упрощенного варианта, кнопки SOS без автоматического срабатывания. Напомним, ЭРА-ГЛОНАСС является обязательным элементом нового (или ввозимого) автомобиля в РФ с 2017 года.

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«Росстандарт как орган госконтроля регулярно проверяет поступающие из различных источников сведения о несоответствии транспортных средств техрегламенту. В случае подтверждения такой информации представитель изготовителя транспортного средства либо импортер обязаны разработать и согласовать с Росстандартом программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и организовать отзывную кампанию», – отметил замруководителя Росстандарта Александр Кузьмин.

Ведомство сообщает производители автомобилей или их представители уже начали разработку отзывных программ, в результате которых нарушения будут устранены – то есть все машины оснастят недостающей системой. Работы будут бесплатными для водителей и будут проводится в удобное для них время.

Уточняется также, что «каждая программа индивидуальна» – перечень мероприятий, сроки исполнения и количество машин, подпадающих под отзыв, зависят от конкретной ситуации. Когда Росстандарт согласует отзывные программы, он опубликует информацию об их запуске.

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Источник: Росстандарт

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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