Если зимой замерз двигатель — не отчаивайтесь, выход есть и даже не один

Автоэксперты перечислили 5 способов прогрева замерзшего двигателя машины

Экстремально низкие температуры в зимнее время года чреваты для автовладельцев примерзшими дверьми машины и севшим аккумулятором.

Автомобиль на 90% состоит из металла, все узлы и агрегаты быстро нагреваются и остывают вплоть до замерзания. Современные технические жидкости, как правило, рассчитаны на широкий диапазон температур. Но при старом масле или скопившемся конденсате и попадании воды в систему автомобиль может не завестись на морозе.

Лучший способ не дать автомобилю замерзнуть — хранить его в гараже. Но если его нет, чтобы отогреть двигатель перед его пуском нужно пощупать патрубки охладительной системы, если они твердые, значит внутри лед, а радиатор замерз. В этом случае нужно прогреть подкапотное пространство тепловой пушкой, направив поток горячего воздуха через радиатор. При этом важно, чтобы прогрев был равномерным.

Для отогрева двигателя можно также использовать шланг и второй автомобиль, для этого один конец шланга прикрепить к выхлопной трубе заведенного авто, второй конец поместить под замерзший капот. Горячие выхлопные газы прогреют двигатель.

Можно воспользоваться строительным феном и прогреть им картер, подойдет также и электрическая плитка. В продаже есть различные специальные спреи, их нужно распылить в воздухозаборник двигателя или карбюратор (в зависимости от мотора). Такие спреи делают не только для бензиновых или дизельных моторов, но и универсальные. Но эти аэрозоли нельзя использовать в автомобиле с турбированным мотором или дизелем с автоматическими свечами разогрева.

В целях профилактики замерзания двигателя можно использовать специальное одеяло, укрывая им все подкапотное пространство. Если автомобиль эксплуатируется при экстремально низких температурах, лучше приобрести предпусковой подогреватель.

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Источник: autonews.ru