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Dodge Durango SRT Hellcat 2021
Мощные и надежные: представлен топ заряженных внедорожников по надежности
HotCars представил топ самых надежных...

Мощные и надежные: представлен топ заряженных внедорожников по надежности

HotCars представил топ самых надежных внедорожников мощностью более 500 л. с.

Неоспоримым лидером рейтинга стал Dodge Durango SRT Hellcat 2021. Мощность внедорожника составляет 710 л. с., а надёжность по шкале J.D. Power - 81 балл. Благодаря 6,2-литровому бензиновому мотору V8 Durango SRT Hellcat разгоняется до 96 км/ч всего за 3,4 секунды, что делает его одним из самых быстрых внедорожников на рынке.

Dodge Durango SRT Hellcat 2021
Dodge Durango SRT Hellcat 2021

Еще одна звезда рейтинга, Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2021, удивляет своей мощностью и надежностью. С 707-сильным турбомотором V8 и разгоном до 96 км/ч за 5,1 секунды этот внедорожник демонстрирует высокую производительность при низкой частоте поломок. Оценка надежности составляет 84 балла.

Dodge Durango SRT Hellcat 2021
Dodge Durango SRT Hellcat 2021
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Cadillac Escalade V 2023 с 6,2-литровым турбомотором V8 и мощностью 682 л. с. занимает третье место. Escalade V способен разогнаться до 97 км/ч за 4,5 секунды. Надежность оценивают в 83 балла.

На четвертом месте, с оценкой надежности в 81 балл, находится Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2021 года мощностью 670 л. с. Он способен загоняться до 96 км/ч всего за 3,4 секунды.

Источник, фото: HotCars

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За РулемЛежнин Роман
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