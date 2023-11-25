Мощные и надежные: представлен топ заряженных внедорожников по надежности
Неоспоримым лидером рейтинга стал Dodge Durango SRT Hellcat 2021. Мощность внедорожника составляет 710 л. с., а надёжность по шкале J.D. Power - 81 балл. Благодаря 6,2-литровому бензиновому мотору V8 Durango SRT Hellcat разгоняется до 96 км/ч всего за 3,4 секунды, что делает его одним из самых быстрых внедорожников на рынке.
Еще одна звезда рейтинга, Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2021, удивляет своей мощностью и надежностью. С 707-сильным турбомотором V8 и разгоном до 96 км/ч за 5,1 секунды этот внедорожник демонстрирует высокую производительность при низкой частоте поломок. Оценка надежности составляет 84 балла.
Cadillac Escalade V 2023 с 6,2-литровым турбомотором V8 и мощностью 682 л. с. занимает третье место. Escalade V способен разогнаться до 97 км/ч за 4,5 секунды. Надежность оценивают в 83 балла.
На четвертом месте, с оценкой надежности в 81 балл, находится Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2021 года мощностью 670 л. с. Он способен загоняться до 96 км/ч всего за 3,4 секунды.
Источник, фото: HotCars
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