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Трагедия на границе: автомобиль врезался в КПП и сразу взорвался

Американский бизнесмен и его жена погибли в ДТП на границе между США и Канадой

Bentley Flying Spur взорвался с бизнесменом и его женой за рулем. Пара погибла, когда автомобиль врезался в контрольно-пропускной пункт и загорелся. Они возвращались из казино Seneca Niagara. Согласно сотрудникам казино, они не были постоянными посетителями этого места. Возможно, супруги приехали на курорт только для того, чтобы поменять деньги.

Корреспондент CNN Джон Миллер сообщил о проблемах с сердцем у водителя, и по одной из версий, это могло стать причиной трагедии. Однако, следует отметить, что расследование все еще продолжается, и точные причины взрыва пока не установлены.

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По словам свидетелей, автомобиль пролетел через ограждение и превратился в «12-метровый огненный шар», оставив обломки машины повсюду. В результате аварии один сотрудник таможенного и пограничного патруля получил небольшую травму.

Первоначальные предположения о возможной террористической атаке не подтвердились, и власти заявили, что на данный момент нет доказательств такого характера.

Источник: Dailymail

Фото: Bentley

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За РулемЛежнин Роман
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