В России начали продавать две новые бюджетные иномарки по цене Весты (не Китай)

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Начались поставки в Россию двух моделей IKCO по параллельному импорту

Первоначально планировалось, что две компании будут официально поставлять иранские автомобили в Россию – это «Лаки Кэренси» и «Бест Моторс». Кроме того, было объявлено о заключении дистрибьюторского соглашения с иранской маркой Saipa.

IKCO Dena
IKCO Dena

Однако на данный момент официальная покупка этих машин в России недоступна. Тем не менее, автомобили иранской марки Iran Khodro (IKCO) можно приобрести без проблем. В России представлены две модели – Tara и Dena. Более привлекательным вариантом видится именно IKCO Dena.

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В прошлом в России уже продавались седаны Samand, выпускаемые компанией IKCO в период с 2006 по 2009 годы. Однако они не получили большой популярности.

Но сейчас ситуация меняется. Новый седан IKCO Dena, доступный у дилеров по цене от 1,6 до 1,7 миллионов рублей, предлагает интересные технические характеристики. Эта машина оснащена 1,7-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с., а также имеет богатое оснащение, включающее кондиционер, люк, камеру заднего вида, ABS, систему стабилизации и мультимедийную систему.

Источник: Южный автомобиль

Фото: IKCO

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За РулемЛежнин Роман
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