Porsche снимает с производства одну из своих моделей

Porsche Panamera Sport Turismo снят с производства из-за низкого спроса

Porsche прекратил производство и продажи своего универсала Panamera Sport Turismo из-за низкого спроса. Это решение было принято после того, как модель показала неудовлетворительные продажи, составляющие менее 10% от общего объема продаж Panamera.

Porsche Panamera Sport Turismo

Porsche Panamera Sport Turismo был представлен в 2017 году и подвергся рестайлингу в 2020 году, но несмотря на свой стильный дизайн и высокую производительность, модель не смогла завоевать сердца покупателей.

Однако Porsche уже готовит новые модели для рынка. В ближайшем будущем, в марте 2024 года, они планируют выпустить третье поколение модели Panamera. Она будет предлагаться в нескольких вариантах, включая базовую версию с турбодвигателем V6 объемом 2,9 литра, развивающим 353 л. с. Кроме того, покупатели смогут выбрать гибридную версию силовой установки.

Цены на новый Porsche Panamera будут начинаться от 107,8 тыс. евро в Европе, что на 10% дороже, чем модель второго поколения. Гибридная версия будет стоить от 192,5 тыс. евро.

Источник: Газета.ru

Фото: Porsche