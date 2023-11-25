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Названы города, где новые «Москвичи» покупают больше всего
По данным страховщиков, новые «Москвичи» больше...

Названы города, где новые «Москвичи» покупают больше всего

По данным страховщиков, новые «Москвичи» больше всего покупают в Москве

Исходя из анализа количества проданных полисов страховой компании «Согласие», 47% водителей из столицы оформили страховку для «Москвичей».

Интерьер «Москвич» 3
Интерьер «Москвич» 3

Также стоит отметить, что в других городах России также были заключены договоры страхования на новые «Москвичи». В Туле эта доля составила 8%, а в Екатеринбурге – 6%.

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Интересно отметить, что более половины владельцев «Москвичей», помимо обязательного ОСАГО, также оформили дополнительную страховую защиту КАСКО.

Компания «Москвич» смогла продать почти 12 тысяч машин с момента старта производства в ноябре 2022 года. И хотя в дилерскую сеть было отгружено более 15 тысяч «Москвичей», это свидетельствует о том, что спрос на эти автомобили продолжает расти. За это время с конвейера предприятия сошло более 31 тысячи автомобилей, включая около 4 тысяч электромобилей.

Источник: Российская газета

Фото: Москвич

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За РулемЛежнин Роман
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