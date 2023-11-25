Китайцы адаптируют машины для России: ждем зимний пакет и «автомат»?
При проведении второго Российско-китайского автопромышленного форума посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сделал неожиданное заявление о намерении Китая разрабатывать автомобили специально для российского рынка.
Хотя у китайского бренда Tank уже есть собственный завод в России, они не стремятся локализовать производство моделей Tank 300 и Tank 500 в стране. Однако, Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай готов постоянно разрабатывать модели, которые отвечают потребностям российского рынка.
Он также выразил надежду на поддержку Россией китайского автопрома, включая упрощение процедур производства, продажи и работы китайских компаний в России.
В настоящее время единственным заводом полного цикла, выпускающим китайские автомобили на территории России, является предприятие Great Wall Motor, где производятся внедорожники Haval.
Источник: ТАСС
Фото: Tank, Depositphotos
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости