Китайцы адаптируют машины для России: ждем зимний пакет и «автомат»?

Посол КНР заявил, что Китай готов разрабатывать автомобили специально для России

При проведении второго Российско-китайского автопромышленного форума посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сделал неожиданное заявление о намерении Китая разрабатывать автомобили специально для российского рынка.

Tank 500

Хотя у китайского бренда Tank уже есть собственный завод в России, они не стремятся локализовать производство моделей Tank 300 и Tank 500 в стране. Однако, Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай готов постоянно разрабатывать модели, которые отвечают потребностям российского рынка.

Он также выразил надежду на поддержку Россией китайского автопрома, включая упрощение процедур производства, продажи и работы китайских компаний в России.

В настоящее время единственным заводом полного цикла, выпускающим китайские автомобили на территории России, является предприятие Great Wall Motor, где производятся внедорожники Haval.

Источник: ТАСС

Фото: Tank, Depositphotos