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Крупный дилер отказался от продаж «Москвичей»

Дилерский холдинг «Авторусь» прекращает продажу автомобилей «Москвич»

«Холдинг ГК «Авторусь» перестал быть официальным дилером марки «Москвич». Это решение было принято совместно.

Москвич 3
Москвич 3

Вместе с тем, компания объявила о распродаже остатков автомобилей «Москвич» с дисконтом. Пока нет информации о количестве автомобилей, оставшихся на складе компании, как и о размере скидок на эти машины.

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Однако, несмотря на эту новость, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» на заводе Renault. В настоящее время на этом заводе выпускаются кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Хотя сборка последней модели началась в сентябре, продажи еще не стартовали.

Источник: Газета.ru

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За РулемЛежнин Роман
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