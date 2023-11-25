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В России не хватает запчастей для китайских автомобилей

Автодилеры остро ощущают дефицит запчастей для машин китайского производства

Эта проблема временная, однако она требует внимания

В России наблюдается дефицит запчастей для автомобилей китайского производства, сообщили представители Российского союза автостраховщиков (РСА) и ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД).

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Эксперты резюмируют, что современные автомобили состоят из огромного количества деталей, примерно 10 000, и лишь 100 запчастей из них является наиболее востребованными. Поэтому их на складах запасено достаточно. Однако остальные 9 900 мнее ходовых деталей могут стать проблемой.

Эксперты признают наличие дефицита запчастей и отмечают, что ожидание поставки может занимать несколько месяцев, что создает неудобства для владельцев автомобилей.

Евгений Уфимцев, глава Российского союза автостраховщиков (РСА), подчеркнул необходимость увеличения запасов запчастей для китайских автомобилей.

В настоящее время на складах доступны только самые популярные расходные запчасти, в то время как многие другие детали приходится заказывать с доставкой.

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
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