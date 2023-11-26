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Американский кроссовер дешевле «китайцев»? Теперь возможно

Новые кроссоверы Chevrolet Groove теперь можно купить в России от 2 млн рублей

Даже в самой высокой комплектации, стоимость Chevrolet Groove не превышает 2,4 миллиона рублей. Это значительно дешевле, чем многие китайские модели, такие как BAIC X35, стоимостью 2,2 миллиона рублей, и Kaiyi X3, цена которого начинается от 2,238 миллиона рублей. Популярный Omoda C5 обходится минимум в 2,68 миллиона рублей.

Chevrolet Groove
Chevrolet Groove

Chevrolet Groove оснащен передним приводом и бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 105 или 110 л. с., а также вариатором.

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Стратегия Chevrolet Groove основана на ребрендинге китайской модели Baojun 510. Однако, Chevrolet внес некоторые изменения в дизайн автомобиля, такие как решетка радиатора, логотипы и материалы салона, чтобы адаптировать его под свой бренд.

Автомобили производятся на совместном китайско-американском предприятии SAIC-GM-Wuling.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
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